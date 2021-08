Auf der B 464 zwischen Holzgerlingen (Kreis Böblingen) und Böblingen kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der 82-jährige Unfallverursacher musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war zuvor aus noch ungeklärten Ursachen in den Gegenverkehr gefahren und mit einem Lieferwagen zusammengeprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 82-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Die Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz. Auch der 51 Jahre alte Sprinter-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.