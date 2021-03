Die in Stuttgart ansässige Landesbausparkasse Südwest, die LBS, ist nach eigenen Angaben gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Der Gewinn lag mit 23 Millionen Euro über den Erwartungen. Die Corona-Pandemie sorgte im vergangenen Jahr nach Angaben der LBS nochmal für einen Push auf dem Immobilienmarkt. Den Wunsch nach den eigenen vier Wände erfüllten sich noch mehr Menschen. Dementsprechend zog das Maklergeschäft der LBS deutlich an. Profitieren konnte die Bausparkasse hier nicht nur von einer höheren Zahl an vermittelten Objekten, sondern auch den weiter gestiegenen Preisen für Wohnungen und Häuser. Dagegen ging das Bausparneugeschäft um 1,5 Milliarden Euro auf rund 9 Milliarden Euro zurück. Ein Grund: Viele Filialen der LBS hatten coronabedingt geschlossen. Deshalb konnten weniger Vertragsabschlüsse gemacht werden. Für dieses Jahr zeigte sich der Vorstand optimistisch. Allerdings hänge die weitere Geschäftsentwicklung auch von der Verfügbarkeit von Immobilienobjekten ab. Und da gebe es mittlerweile in vielen Städte und Regionen im Südwesten kein Angebot mehr. In Rheinland-Pfalz sei dank dem Trend zum Homeoffice die Westpfalz von Immobilieninteressenten entdeckt worden. Hier gebe es noch ein vergleichsweise gutes Angebot an Einfamilienhäusern.