Ein bisschen Licht ins Novemberdunkel bringen: Das war die Mission von rund 5.000 Kindern und Eltern, die mit Laternen in Stuttgart vom Mercedes-Benz-Museum zur MHP Arena zogen.

Das Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum hat am Mittwochabend zusammen mit dem VfB Stuttgart einen großen Laternenumzug veranstaltet. Tausende Eltern und Kinder zogen mit bunten Lampions vom Museum zur MHP Arena. Angemeldet waren rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Star-Gäste: VfB-Legende Cacau und "Berta Benz"

Mit dabei waren auch VfB-Kapitän Waldemar Anton und Fußball-Legende Cacau. Sie eröffneten den Laternenumzug vor dem Mercedes-Benz-Museum. Anwesend war auch das VfB-Maskottchen "Fritzle". Das Museum sei sehr froh, mit dem VfB und dem Fritzle-Club so starke Partner für den Umzug gefunden zu haben. Sie hätten vor allem etwas Schönes für die Kinder in der dunklen Jahreszeit machen wollen, so eine Museums-Sprecherin. "Viele verbinden mit dem Laternenumzug schöne Kindheitserinnerungen." Von der hohen Teilnehmerzahl sei sie dann selbst positiv überrascht worden.

Vor der veranstaltung hatten viele Kinder im Museum eine Laterne gebastelt, die an das Museums-Maskottchen "Carlotta" erinnert. Mercedes-Benz Museum

Angeführt wurde der Laternenumzug übrigens von einer historischen Persönlichkeit: In einem nachgebauten Modell des dreirädrigen Benz Patent-Motorwagens fuhr "Berta Benz" vorne weg. Dahinter waren auch "Fritzle" sowie die Maskottchen der Elternzeitung "Luftballon" und des Mercedes-Benz-Museums dabei. Angekommen im Stadion des VfB wurden dann zusammen mit mehreren Chören Laternenlieder gesungen.

Für den Laternenumzug musste die Mercedesstraße in Bad Cannstatt vorübergehend gesperrt werden.