Lastwagen verliert rund 200 Getränkekisten in Stuttgart

Ein Lastwagen hat am Montagmorgen im Bereich der Auffahrt Stuttgart-Feuerbach zur A81 rund 200 Getränkekisten verloren. Der Verkehr war vorübergehend eingeschränkt.

An der Autobahnauffahrt Stuttgart-Feuerbach zur A81 ist der Verkehr am Montagmorgen eingeschränkt gewesen. Grund war ein Lkw, der rund 200 Getränkekisten verloren hatte. Nach dem Unfall am Montagmorgen war die Auffahrt in Richtung Stuttgart laut Polizei vorübergehend nur eingeschränkt möglich. In den Kisten befanden sich nur leere Flaschen.

Kisten vermutlich von Ladefläche gerutscht

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sagte dem SWR, die Kisten seien vermutlich vom Laster gerutscht. Möglicherweise habe die Lkw-Ladeplane nachgegeben oder sei nicht richtig geschlossen gewesen. Laut Polizei fehlten außerdem vorgeschriebene Querriegel.

Die Kisten verteilten sich auf der B295 und im Auffahrtbereich zur A81. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei schoben die Kisten sowie zerbrochene Flaschen an den Rand der Fahrbahn, damit der Verkehr vorbeifahren konnte.