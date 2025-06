Stuttgart-Ost: Zwei Laster bleiben in gleicher Kurve stecken

Am Mittwoch ist in Stuttgart-Ost ein Laster beim Abbiegen an einer Hauswand hängengeblieben. Kaum lief der Verkehr wieder, blieb der nächste LKW stecken.

Zwei Lastwagen sind kurz nacheinander an der selben Kreuzung in Stuttgart-Ost hängengeblieben. Schon die Kollision des ersten Lastwagens mit einer Hauswand hatte zu Verkehrsbehinderungen geführt. Die Neckarstraße in Stuttgart-Ost war ab etwa 13:15 Uhr stadteinwärts gesperrt. Der 40-Tonnen-Lkw war voll beladen und blockierte die zweispurige Fahrbahn. Der Autoverkehr wurde entsprechend umgeleitet. Um weitere Beschädigungen an Haus und Fahrzeug zu vermeiden, beurteilten zunächst Fachleute der Feuerwehr, wie sie den Lkw bergen können. Am späten Nachmittag begannen die Abschlepparbeiten. Das Fahrzeug wurde mithilfe eines Abschleppwagens und Stahlseilen von der Wand weggezogen und konnte gegen 17.30 Uhr die Fahrt fortsetzen. Zweiter Lkw bleibt nur Minuten später an gleicher Stelle hängen Es dauerte nicht mal eine Stunde bis ein weiterer Lastwagen an der gleichen Stelle feststeckte. Zwar touchierte dieser die Hauswand nicht, allerdings gelang es auch diesem Fahrer nicht, vollständig um die Kurve zu fahren. SWR Andy Dangel Im dichten Feierabendverkehr musste erneut die Polizei anrücken. Unter ihrer Anleitung und mit etwas Rangieren konnte dieser Lastwagen bereits nach einer guten halben Stunde um die Kurve geleitet werden. Einige Autofahrer warteten aber nicht so lange, sondern waren zuvor bereits über den Gehweg am Lkw vorbeigefahren.