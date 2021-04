Der Kabelhersteller Lapp in Stuttgart gibt seinen Standort in Vaihingen auf bis zum Jahresende auf. Betroffen sind 60 Mitarbeiter. Der Preisdruck im Markt auf die dort kundenspezifisch gefertigten Kabelverbindungen sei aktuell zu hoch. Die Konfektionslösungen sollen zunächst neu strukturiert werden, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem SWR. Die von der Schließung betroffenen 60 Mitarbeiter sollen möglichst alle auf die anderen beiden Lapp-Standorte in Stuttgart verteilt und weiterbeschäftigt werden. Weltweit zählt die Lapp-Gruppe knapp 4.600 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/2020 hat Lapp einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.