Lange Schlangen von Geflüchteten vor dem Sozialamt

Der Strom der nach Stuttgart Geflüchteten führt zu Problemen beim Sozialamt. Dort standen am Montag nach Angaben der Stadtverwaltung zeitweise rund 300 Menschen in der Schlange, um Sozialleistungen zu beantragen. Die Menschen würden überwiegend geduldig dort stehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Stadt Stuttgart will im Lauf der Woche Anmeldungen direkt in den Notunterkünften möglich machen. Mitarbeiter sollen dort die Erstaufnahme der Geflüchteten vornehmen. Auch die unkomplizierte Beantragung eines Aufenthaltstitels per Internet sei in Arbeit. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) räumte im SWR-Interview die Probleme ein. Das sei bei einem solchen Ansturm aber auch nicht überraschend. In den nächsten Tagen werde sich das einspielen, so Nopper.