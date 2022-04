Lange Warteschlangen vor Impfbus in Stuttgarter Innenstadt

Auch am Dienstag haben sich lange Schlangen vor dem Impfbus in der Stuttgarter Innenstadt gebildet. Alle drei Minuten hätten die beiden Impfteams im Impfbus auf dem Stuttgarter Schloßplatz eine Spritze gesetzt, so eine Sprecherin des Klinikums Stuttgart. Mehr als 200 Impfungen mit den Vakzinen von BionTech oder Johnson & Johnson seien verabreicht worden. Mitarbeiter des Klinikums waren bis in den Nachmittag hinein damit beschäftigt. Aufgrund des Andrangs sei die Öffnungszeit des SSB-Impfbusses ausgeweitet worden. Jedoch sei, laut Auskunft eines Impfarztes, die Schlange von 150- 200 Menschen vor dem Impfbus täglich ähnlich hoch. Das habe nichts mit dem Ende der kostenlosen Tests zu tun, so der Arzt.