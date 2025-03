Ausstellungen, Führungen und Performances an 60 verschiedenen Orten - Stuttgart wird bei der Langen Nacht der Museen zur Kunsthauptstadt.

Ganz Stuttgart ist auf Kunst und Kultur eingestellt - zumindest an diesem Samstag. Denn da öffnen 60 Galerien, Museen und Industriedenkmäler ihre Türen. Kunstinteressierte und Neugierige bekommen dann von 18 bis 1 Uhr ganz besondere Einblicke bei verschiedensten Ausstellungen, Führungen und Performances.

Neben den großen Häusern wie dem Kunstmuseum am Schlossplatz, dem Landesmuseum oder der Staatsgalerie (nach 12 Jahren Pause) sind auch ungewöhnliche und fast schon geheime Orte mit dabei - denn sie sind so nur in dieser Nacht erlebbar. Wir stellen ein paar von ihnen vor.

Die Kultkneipe Uhu-Bar im Leonhardsviertel ist zum ersten Mal dabei und bietet zur langen Nacht der Museen einen exklusiven Einblick - in das Oberstübchen, dem Stockwerk über der Bar. Den dort war einst ein Laufhaus. Das Haus selbst ist das älteste Bordellgebäude der Stadt.

Früher Rotlicht, heute Kunst: Im Oberstübchen der Stuttgarter Kult-Kneipe Uhu Bar präsentieren Künstlerinnen und Künstler bei der Langen Nacht der Museen feministische Kunst. Bleona Blakaj

Am Samstag sind dort unter dem Motto "Bordellisage" auf kleinstem Raum verschiedene Kunstwerke zu sehen. Die Werke setzen sich mit den Themen Weiblichkeit und Selbstermächtigung auseinander und stammen von Künstlerinnen und Künstlern von der Akademie der Bildenden Künste. Da die Besucherkapazität begrenzt ist, muss mit Wartezeit gerechnet werden.

Auch das Institut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart öffnet erstmals bei der langen Nacht der Museen seine Türen - mit dem größten Forschungslabor zum Thema Seile weltweit. Was diese Multitalente ausmacht, die in Aufzügen, auf Brücken oder beim Klettern verbinden, sichern und tragen - das erfahren technikaffine Besucherinnen und Besucher bei 20-minütigen Führungen und Anwendungsfällen.

Seile sind echte Multitalente. Darum zeigt die Universität Stuttgart an der Langen Nacht der Museen 2025 in Stuttgart, wo Seile unseren Alltag erleichtern. Universität Stuttgart

Früher Luftschutzbunker, heute Ort für experimentelle Kunst: Der Kulturbunker unter dem Diakonissenplatz in Stuttgart-West hat eine aufregende Geschichte. Zur Langen Nacht der Museen 2025 öffnet er die Panzertüren und gibt Einblick in sein heutiges, kunstvolles Innenleben. Wenn einem da mal nicht die Pferde durchgehen! Nele Karlotta Berger

1941 wurde die historische Bunkeranlage unter dem Diakonissenplatz in Stuttgart-West gebaut. Seitdem haben die Bunker eine turbulente Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage zwischenzeitlich als Hotel, Hospiz, Lagergebäude, Party-Location und Proberaum für Bands genutzt. Die rund 3.000 Quadratmeter des Tiefbunkers sind heute Teil eine Kulturbühne.

„Handwerk – ein Teil von mir“, so lautet das Motto auf dem Stuttgarter Marktplatz: Hier zeigt die Handwerkskammer, wie kunstvoll handwerkliche Berufe sind. Wer will, kann sogar selbst Hand anlegen! DOGMA

"Handwerk - ein Teil von mir", so lautet das Motto auf dem Stuttgarter Marktplatz: In einem großen Zelt empfängt die Handwerkskammer Besucherinnen und Besucher. Zu erwarten sind dort Kunst, Werkstücke und die Möglichkeit, sich selbst handwerklich zu betätigen.

Bei der Langen Nacht der Museen projezieren Künstlerinnen und Künstler Lichtinstallationen auf die Industrie-Kulisse des Stuttgarter Hafens. Stuttgartmagazin LIFT/PV Projekt Verlag GmbH

Normalerweise kommen am Hafen Waren aus aller Welt über den Neckar nach Stuttgart. In der Langen Nacht der Museen präsentieren Künstlerinnen und Künstler vor der Industriekulisse Lichtinstallationen und geben Einblick in die "Choreografie der täglichen Arbeit" zwischen Kränen und Gabelstaplern. Besuchende müssen am Hafen mit Wartezeiten rechnen, die letzte Rundfahrt legt um 0:30 Uhr ab.

Unterirdisches Reservoir: Einblicke in die Anfänge der Stuttgarter Wasserversorgung erhalten Neugierige erstmals in den Historischen Trinkwasserkammern in Stuttgart-Ost. PV Projekt Verlag/FerdinandoIannone

1882 wurde im Kanonenweg in Stuttgart-Ost der Trinkwasser-Hochbehälter gebaut. Bis 2018 versorgte er die Stuttgarter Innenstadt mit Trinkwasser. Zur Langen Nacht der Museen öffnet das verantwortliche Unternehmen Netze BW die Türen - doch wer spontan daran teilnehmen möchte, hat leider Pech: Der Veranstalter weist darauf hin, dass alle Führungen durch die Historischen Trinkwasserkammern bereits ausgebucht sind.

Unbekannter Ort im Untergrund von Stuttgart: Der Bunker unter dem Marktplatz ist mit ein Highlight der Langen Nacht der Museen. PV Projekt Verlag

Knapp 3.000 Menschen konnten während des Zweiten Weltkriegs im Bunkerhotel unter dem Stuttgarter Marktplatz Zuflucht finden. Seit 1983 ist das Bunkerhotel ein begehbares Museum. Interessierte können sich bis 0:45 Uhr zwischen den Bunkerwänden und fensterlosen Gästezimmern umschauen.