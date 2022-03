Fahrradgeschäfte in der Region Stuttgart sind leer gekauft - kaum noch Ersatzteile lieferbar

Mit fünf Millionen verkauften Fahrrädern war 2020 für die Fahrradbranche ein Boom-Jahr. Jetzt sind viele Fahrradgeschäfte leer - und Kunden klagen über endlose Lieferzeiten.

Eine neue Fahrradkette? Bremsscheiben? Reifen? Wer solche Ersatzteile zum Reparieren seines Fahrrads braucht, hat derzeit Pech. Ausverkauft, sagen die Händler. Lieferzeit: sechs Monate, manchmal sogar länger. Auch die Fahrradläden selbst müssen derzeit manchen Reparaturauftrag ablehnen, weil die Ersatzteile fehlen. Der Grund ist die Pandemie. Einerseits erlebte der Fahrradhandel während des letzten Jahres einen Boom. Alle kauften während der Pandemie Fahrräder. Aber in Taiwan, China, Vietnam machten die Fabriken wegen Corona dicht - dort, wo der Großteil unserer Fahrräder gefertigt wird. Die Pandemie produziert bis heute Lieferausfälle und Verzögerungen.

Großer Fahrradhersteller aus Magstadt beklagt den Mangel auf dem Markt

"Centurion & Merida" in Magstadt (Kreis Böblingen) ist einer der großen Fahrrad-Produzenten in Deutschland. Aber auch hier hat man mit dem Mangel zu kämpfen. Der Nachschub aus Asien stockt. In Thüringen, wo die Centurion-Lagerhallen sind, herrscht Ebbe. 30.000 bis 40.000 Räder würden hier normalerweise in den Regalen stehen. Im Augenblick sind aller leer. Und das wird wohl noch eine Weile so bleiben. "Centurion & Merida"-Geschäftsführer Wolfgang Renner prognostiziert, dass erst 2023 die Verhältnisse auf dem deutschen Fahrradmarkt wieder halbwegs normal sein werden.

Nicht nur Fahrräder sind kaum noch zu bekommen - auch der Nachschub an Ersatzteilen stockt. SWR Martin Klein

Lange Lieferzeiten für Ersatzteile, höhere Preise für Fahrräder

Nicht nur der Nachschub an Fahrrädern und Ersatzteilen ist durch die Pandemie ins Stocken geraten. Fahrräder werden auch teurer werden. Die Preise für Aluminium sind weltweit gestiegen. Genauso für Kautschuk, der für Fahrradreifen benötigt wird. Die Folge: Preisaufschläge von 50 bis 150 Euro pro Rad seien drin, schätzt Lukas Schlotterbeck vom Stuttgarter Fahrradladen "Transvelo".

"Dem Fahrrad gehört dennoch die Zukunft"

Trotzdem erwarten die Händler weiter gute Geschäfte. Das Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Zukunft, sagt "Centurion & Merida"-Chef Wolfgang Renner. In Asien wird auch schon wieder unter Hochdruck produziert. Ab dem Frühjahr oder Sommer 2022 - so schätzen Experten - dürfte sich die Situation auf dem Fahrradmarkt entspannen.