Lange Einkaufsnacht mit Lichtshow "Stuttgart leuchtet"

An diesem Samstag findet in Stuttgart nach längerer Corona-Pause wieder eine lange Einkaufsnacht statt. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt sind bis 24 Uhr geöffnet. Dazu gibt es ab dem frühen Abend stündlich eine Licht- und Soundshow am Königsbau. Das Motto dabei: "Stuttgart leuchtet". Es handle sich nicht um eine normale Illumination, sondern um eine spektakuläre 3D-Show mit Licht, Musik und Bildern, teilte der Stuttgarter City-Manager Sven Hahn mit. Außerdem gibt es in der Innenstadt neben zahlreichen Ständen mit Essen und Trinken auch Aktionen mit Musical-Darstellern, Breakdancern und Leuchtmarionetten.