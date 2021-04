Nach dem Streit um den Massenprotest gegen die Corona-Politik in Stuttgart zieht der Landtag die Debatte um ein Verbot ähnlicher Demonstrationen an sich. Minister und OB werden zur Rede gestellt.

Die anhaltende Debatte um ein Verbot des Stuttgarter Massenprotests gegen die Corona-Auflagen beschäftigt nun auch die Landespolitik. Die Frage, die sich unter anderem Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Montag in der Sondersitzung des Innenausschusses stellen lassen muss: Warum wurde die Demonstration am Karsamstag nicht von vorneherein verboten? Ebenso wie es die Stadt bei den beiden angemeldeten kommenden Protesten auch tun möchte.

Nopper beklagt fehlende rechtliche Handhabe

Neben Nopper wird sich auch das Innenministerium und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zum Streit der Behörden äußern. Während Nopper die Erlaubnis für die Demo am Karsamstag verteidigte und erklärte, es habe keine rechtliche Handhabe gegeben, widersprechen ihm Kritiker auch aus der Landesregierung. Der Protest war von der "Querdenken"-Bewegung angemeldet worden. Auf dem Cannstatter Wasen hatten sich zeitweise bis zu 15.000 Menschen größtenteils ohne Masken und Mindestabstand versammelt und die Stadt in große Erklärungsnot gebracht.

Rechtsgutachten bestätigt Vorgehen der Stadt

Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper verteidigte die Entscheidung, die "Querdenken"-Versammlung am Karsamstag nicht von vornherein verboten zu haben. Ein Rechtsgutachten, das von der Stadt Stuttgart in Auftrag gegeben wurde, bestätigte das Vorgehen. Der Jurist Michael Kniesel aus Bonn komme in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass ein Verbot der Versammlungen rechtswidrig gewesen wäre, so Nopper. Weiter sei es richtig gewesen, die Versammlung auf dem Cannstatter Wasen nicht aufzulösen. Auflagen als mildere Eingriffsmittel hätten laut Gutachten ausgereicht, um ein Infektionsrisiko auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Solche Auflagen habe die Versammlungsbehörde auch gemacht. Die Veranstaltung aufzulösen, sei wegen der Eskalationsgefahr unverhältnismäßig gewesen.

Stadt verbietet zwei geplante Demos

Am vergangenen Donnerstagabend untersagte die Stadt dann aber zwei weitere, für den 17. April geplante Veranstaltungen. Die Anmelder hätten sich zuvor als unzuverlässig im Sinne des Versammlungsrechts erwiesen, begründete Nopper die Entscheidung kurz und knapp.

Eine der beiden nun verbotenen Demonstrationen hatte eine Initiative mit dem Namen "Es reicht uns" angemeldet. Sie hatte zuletzt am 13. März in Stuttgart demonstriert. Damals hatte die Polizei die Teilnehmer aufgefordert, die Auflagen einzuhalten. Daraufhin hatte der Anmelder die Veranstaltung aufgelöst. Ebenfalls am 17. April hatte sich eine Gruppe der Initiative "Querdenken" angemeldet. Hier werden 300 Teilnehmer erwartet.

"Querdenken"-Bewegung von Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet die "Querdenken"-Bewegung. Die Behörde ordnet mehrere Akteure dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" zu, die unter anderem demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die "Querdenken"-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.