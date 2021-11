Rems-Murr-Kreis: Landrat Sigel für Impfpflicht in bestimmten Branchen

Der Rems-Murr-Kreis hat in der Region Stuttgart die höchste Inzidenz. Landrat Richard Sigel über Impfangebote für Heranwachsende und eine Impfpflicht in bestimmten Branchen.

Der Landrat des Rems-Murr-Kreises, Richard Sigel (parteilos), hat sich für eine Impfpflicht in bestimmten Arbeitsbereichen ausgesprochen. Dabei denke er an alle medizinischen Bereiche, Altenheime, aber auch anderen Orte, an denen man mit vulnerablen Gruppen Kontakt habe, also mit potentiell krankheitsanfälligen oder verletzlichen Menschen. Das gelte auch für Schulen und Kitas, sagte Siegel im SWR.

"Auch da, meine ich, gehört eine mutige Entscheidung getroffen, dass hier eine Impfpflicht eingeführt wird."

Eine Impfpflicht für alle hingegen, "die brauchen wir vielleicht nicht, wenn die Politik mutig und bereit ist zu entscheiden, was unsere Kliniken und Altenheime eigentlich schon lange brauchen."

Höchster Inzidenzwert in der Region Stuttgart

Im Rems-Murr-Kreis liegt die Neuinfektionsrate aktuell bei 425 (Stand 17.11., 12:00 Uhr). Das ist aktuell der höchste Inzidenzwert in der Region Stuttgart, die Werte in den übrigen Kreisen bewegen sich zwischen 336,5 und 374,2.

Eine genaue Ursache für die hohen Zahlen im Rems-Murr-Kreis vermochte Sigel im Interview mit dem SWR nicht zu nennen. Der Kreis liege in der Region Stuttgart zwar vorne, doch auch viele andere Kreise hätten Werte im Bereich einer Inzidenz von 400. Die entsprechende Landkarte des Landesgesundheitsamts sei dementsprechend "tief violett", sagte Sigel. "Die 4. Welle hat uns nicht nur voll, sondern mit voller Wucht erwischt."

Sigel für Impfangebote für Heranwachsende

Auch im Rems-Murr-Kreis sind hohe Inzidenzen besonders bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5- bis 14-Jährigen dort bei 735. "Deshalb müssen wir diese Gruppe auch in den Fokus nehmen, wir müssen uns überlegen, wie wir mit den Kindern und Jugendlichen umgehen". Dabei sprach er sich für Impfangebote für diese Altersgruppe aus, sobald das möglich sei. Der Kreis stehe dazu bereits im Kontakt mit der Kinderklinik. Durch die gestiegenen Infektionszahlen sei nun die Herausforderung noch größer geworden, als Kreis das "ambitionierte" Ziel der Landesregierung zu erreichen, keine Schulen und Kitas zu schließen.

Mobile Impfaktionen im Rems-Murr-Kreis vor Weihnachten

Zu den im September geschlossenen Impfzentren sagte Sigel: "Ich halte es für keinen Fehler, zumindest in der Fläche die Impfzentren geschlossen zu haben." Man habe sich aber nicht ausreichend Gedanken darüber gemacht, wie man die vielen Impfungen abdecken könne. Der Rems-Murr-Kreis bietet nun bis Weihnachten 50 mobile Impfaktionen vor Ort an und stellt damit nach eigenen Angaben zehntausend Impfungen zur Verfügung - und das für die Erst-, Zweit- und Drittimpfung. Damit sollen auch die Arztpraxen entlastet werden. Die Aktionen werden von Impfteams des Landes unterstützt. Booster-Impfungen sollen schon zwei Wochen vor Ablauf der sechs Monate möglich sein, sofern medizinisch nichts dagegen spreche, teilten das zuständige Landratsamt und Ärztevertreter mit. Vor allem Ältere sollen sich demnach um die Auffrischung kümmern und sich so mit Blick auf Adventsfeiern und Weihnachtszeit schützen.