Offener Brief: Landräte gegen Stellenabbau bei Stuttgarter Zeitungen

Die Ankündigung, dass bei der Zeitungsgruppe Stuttgart bis zu 55 Stellen abgebaut werden sollen, haben die Landräte in der Region Stuttgart mit Sorge vernommen und einen offenen Brief verfasst. Es sei zu befürchten, dass insbesondere der Lokaljournalismus an Qualität und Bedeutung verliere und Kommunalpolitik in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr verschwinde, so die Landräte von Esslingen, Rems-Murr-Kreis, Göppingen, Ludwigsburg und Böblingen. Auf kommunaler Ebene entscheide sich, was Bürgerinnen und Bürger in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld betrifft. Die zu beobachtende Verständnislosigkeit eines Teils der Bevölkerung für die kommunalen Politik stelle schon heute die Zivilgesellschaft auf die Probe, heißt es.