Kreis Ludwigsburg appelliert Energie zu sparen

per Mail teilen

Bei einem Runden Tisch im September haben sich die 36 Kommunen und der Landrat getroffen um die Energiesituation zu überblicken. Einige Lösungen sehen sie im Verhalten der Bürger.

Nach dem Runden Tisch am 29. September, bei dem sich die 36 Kommunen und der Landrat des Kreises Ludwigsburg getroffen haben, um einen Überblick über die aktuelle Energielage zu schaffen, richtet sich der Apell in erster Linie an die Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger. "Nicht nur die öffentlichen Behörden, nein jede und jeder Einzelne muss im Winter seinen individuellen Beitrag zum Energiesparen leisten", sagte Landrat Dietmar Allgaier.

Eine Position, die Tina Prietz vom Team Klimaschutz unterstützt. Die Kommunen hätten nur einen Verbrauch von zwei bis drei Prozent selbst in der Hand. "Um das gesamtgesellschaftliche Einsparziel von 20 Prozent zu erreichen, müssen vor allem die Unternehmen und auch die Bürgerinnen und Bürger engagiert handeln", betont sie.

Alle müssen den Energieverbrauch reduzieren

Der Kreis habe bereits gehandelt. Etwaige Konzepte um Energie einzusparen, wie zum Beispiel bei der Wassertemperatur von Handwaschbecken und die Beleuchtung zu reduzieren, seien bereits umgesetzt worden. Wichtig sei es, den Krisenfall mit präventiven Einsparmaßnahmen zu verhindern.

"Dafür müssen wir an bestimmten Stellen unsere Wohlfühlzone verlassen"

19 Grad im Büro oder die kalte Dusche nach dem Sport seien Komforteinbußen, die sicherlich niemanden freuten. Sie seien aber ein wichtiger Baustein, um den Krisenfall zu verhindern.

Sorge um zu viele Heizlüfter

Eine Sorge der Katastrophenschützer des Landkreises Ludwigsburg ist, dass zu viele Menschen zu Heizlüftern greifen, um Geld zu sparen, die dann das Stromnetz überlasten könnten. Ein instabiles Stromnetz könnte neue Probleme schaffen. Auch dieses Szenario gelte es zu berücksichtigen.