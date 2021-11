Landkreis Göppingen: Ausgangsbeschränkungen ab Samstag

Im Landkreis Göppingen treten von Samstag an nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen in Kraft. Das gab das Landratsamt Göppingen am Freitag mit Hinweis auf die hohen Inzidenzwerte bekannt. Am Donnerstag und Freitag wurde im Kreis Göppingen der Schwellenwert von 500 überschritten. Die Ausgangsbeschränkung beginnt um 21 Uhr und endet um 5 Uhr morgens. Ausnahmen sind nur bei einem triftigen Grund gestattet. Nichtgeimpfte und Nichtgenesene dürfen auch keine Einzelhandelsgeschäfte oder Märkte mehr betreten, es sei denn zur Grundversorgung. Auch in den Kreisen Böblingen und Rems-Murr drohen in der kommenden Woche Beschränkungen. Im Kreis Esslingen gilt bereits eine nächtliche Ausgangssperre.