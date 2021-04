Bis Ende April sollen alle Menschen über 80 Jahren im Landkreis Esslingen eine erste Impfdosis erhalten haben - das verspricht Landrat Heinz Eininger (CDU). Die Kreisimpfzentren sollen von heute an auf Hochtouren laufen. Insgesamt seien jetzt 1.600 Impfungen pro Tag an sieben Tagen in der Woche möglich, teilte das Landratsamt Esslingen am Freitag mit. Das bedeute Vollbetrieb. Die Infrastruktur hierfür war seit Mitte Januar vorhanden. Nun sei endlich ausreichend Impfstoff im Landkreis Esslingen angekommen, um die maximale Auslastung durch unser Impfkonzept umzusetzen, so Landrat Eininger. Die beiden Kreisimpfzentren sind an der Messe Stuttgart und in der Zeppelinstraße in Esslingen.