Der Landkreis Esslingen und mehrere Städte und Kommunen im Kreis haben eine Klimaschutzagentur gegründet. Das Ziel der Agentur ist, Klimaschutz gemeinsam voranzutreiben und für die Bevölkerung sichtbar zu machen, so das Esslinger Landratsamt in einer Mitteilung. So wird die Agentur mit dem Namen Klischa unter anderem Beratungen für Privatpersonen und Gewerbe anbieten.