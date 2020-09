Trotz gestiegener Infektionszahlen will der Landkreis Esslingen einen weiteren Lockdown vermeiden. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis ist zum Wochenbeginn auf 30,5 angestiegen. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen in sieben Tagen neu erkrankt sind - bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner der Region. Sie darf nicht über 50 steigen, sonst ist es beispielsweise vorbei mit Shoppen und Biergarten. Bei 35 wird die Vorwarnstufe erreicht. Ein Maßnahmenpaket des Landkreises Esslingen soll jetzt Grundlage sein für mögliche Entscheidungen, teilte das Landratsamt mit. Das Infektionsgeschehen lasse sich in mehreren Szenarien darstellen. Bei einem lokalen Ausbruch etwa könnten im Extremfall einzelne Ortschaften abgeriegelt werden, bei einem regionalen Ausbruch sei der ganze Landkreis betroffen.