Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist zuletzt stark angestiegen - jetzt wurde im Landkreis Esslingen eine kritische Marke überschritten.

Allein von Freitag auf Samstag kamen 31 Corona-Infektionen dazu, von Sonntag auf Montag noch 9 weitere. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis nach neuesten Zahlen des Landesgesundheitsamtes (Stand: 5.10., 16 Uhr) bei 40,4. Das ist deutlich über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg, der am Montag bei 16,4 lag. Damit wurde in Esslingen auch die Vorwarnstufe von 35 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Derzeit befänden sich 399 Menschen im Landkreis in Quarantäne.

Behörde weiß keine eindeutige Erklärung

Nach Angaben des Landratsamtes in Esslingen gibt es für den Anstieg der Fälle keine eindeutige Erklärung. Zuletzt seien die Neuinfektionen in mehreren Familien und in einer Flüchtlingsunterkunft in Wendlingen registriert worden. Die Flüchtlingsunterkunft wurde unter Quarantäne gestellt. Es gebe keinen Hotspot, sondern viele kleinere Ausbrüche, so die Verantwortlichen. Im Landratsamt wurde ein Krisenstab einberufen. Das Gremium soll am Dienstag erstmals zusammenkommen.

Landratsamt beschließt erste Maßnahmen

Man werde die Lage präzise beobachten, sagte Christian Baron, Leiter des Gesundheits-Dezernats im Landratsamt Esslingen, am Montag dem SWR. Private Feiern sollen jetzt auf 25 Personen beschränkt werden, Feste in öffentlichen Räumen auf 50 Personen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde noch am Montag herausgegeben, sagte Baron. Sie soll am Dienstag in Kraft treten. Bei einem Anstieg der 7-Tage-Inzidenz auf über 50 müssten noch einschneidendere Maßnahmen folgen. Gebot der Stunde sei jetzt die Einhaltung der üblichen Schutz- und Hygienemaßnahmen.

Im Landkreis Esslingen ist ein Maßnahmenpaket Grundlage für mögliche Entscheidungen. Laut Landratsamt lässt sich das Infektionsgeschehen in mehreren Szenarien darstellen. Bei einem lokalen Ausbruch etwa könnten im Extremfall einzelne Ortschaften abgeriegelt werden, bei einem regionalen Ausbruch sei der ganze Landkreis betroffen.