Landrat Bernhard freut sich über Pläne von Mercedes-Benz

per Mail teilen

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard (parteilos) begrüßt die Pläne von Mercedes-Benz, am Standort Sindelfingen künftig vollelektrische Modelle der Luxusklasse zu bauen. Der Landrat spricht von einer "hervorragenden Nachricht" und einem "Freudentag für den Landkreis Böblingen". Die besten und neuesten Autos der Welt würden weiterhin in Sindelfingen gebaut, dadurch werde der Standort und damit auch der Landkreis Böblingen gestärkt. Zuvor hatte der Autokonzern mitgeteilt, dass das Werk in Sindelfingen, wo bislang die Luxuslimousine S-Klasse gebaut wird, das Kompetenzzentrum für Topfahrzeuge bleibt. Sindelfingen gehört zu den größten Produktions- und Entwicklungsstätten des Autokonzerns. Dort sind rund 35.000 Mitarbeitende beschäftigt.