Die Polizei hat am Pfingstwochenende zahlreiche Kontrollen in der Poser- und Eventszene durchgeführt. In Böblingen und Sindelfingen wurden auf Parkplätzen und einem Festplatz insgesamt rund 1.200 Personen überprüft, teilte das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag mit. Kontrolliert wurden zwischen Freitag und Montag etwa rund 930 Fahrzeuge. Laut Polizei erhielten 130 Fahrerinnen und Fahrer Anzeigen wegen Missachtung der Verkehrsverbote. Fünf weitere Personen müssen mit Anzeigen rechnen, weil technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis ihrer Autos geführt hatten. Die Beamten stellten zudem 76 Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest und erteilten 150 Platzverweise. Auto-Poser und Partygänger hatten unter anderem Verkehrsverbotsschilder an einem Festplatz entfernt und sich dort unerlaubt getroffen.