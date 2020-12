per Mail teilen

Zum Prozessauftakt am Stuttgarter Landgericht wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Mord vor. Nach dem tödlichen Angriff eines 53-Jährigen im Mai auf seinen Ex-Schwager sieht die Staatsanwaltschaft Stuttgart das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an. Der Anklage zufolge nutzte der Mann die Arglosigkeit des Opfers aus, da es auf dem Weg zur Arbeit war und nicht mit einem Überfall rechnen konnte. Der mutmaßliche Täter habe sein Opfer gefesselt und geknebelt, um es anschließend zu töten, so die Staatsanwaltschaft.