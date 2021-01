Das Landgericht Stuttgart hat einen Angeklagten wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte im Mai 2020 in Stuttgart seinen Ex-Schwager erschlagen.

Es war kein Mord, sondern Totschlag, urteilte das Stuttgarter Landgericht am Montag. Man habe dem Angeklagten weder Heimtücke oder niedrige Beweggründe nachweisen können. Der zur Tatzeit 53-jährige Angeklagte hat im Mai letzten Jahres seinen ehemaligen Schwager in Stuttgart-Weilimdorf bei einem Streit auf einem gepachteten Grundstück mit einem Vierkantholz erschlagen und am selben Abend vergraben, stellte der Richter in seinem Urteil fest.

Motiv bleibt unklar

Dass es Streit zwischen den beiden eigentlich gut befreundeten Männern gab, sah das Gericht als erwiesen an. Warum der Streit aber derart eskalierte, dass es zu den beiden tödlichen Schlägen im Schrebergarten kam, konnte das Gericht nicht klären. Der 53-Jährige hatte sich drei Tage nach der Tat bei der Polizei gestellt und auch vor Gericht die Taten eingeräumt. Er habe sich durch Äußerungen über seine Familie provoziert gefühlt, hatte er im Prozess erklärt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.