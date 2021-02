per Mail teilen

Ein 24 -jähriger muss sich ab heute vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Er soll im letzten Juli seine Mutter im Stuttgarter Stadtteil Wangen getötet haben.

Mit einer Bratpfanne soll ein 24-Jähriger Mann Ende letzten Jahres auf seine Mutter los gegangen sein und sie so heftig geschlagen haben, dass sie starb. Nun muss er sich wegen Totschlages verantworten. In dem Prozess wird eine wichtige Rolle spielen, inwieweit der Mann schuldfähig ist. Laut Staatsanwaltschaft gibt es deutliche Anzeichen, dass der Mann an einer psychischen Erkrankung leidet. Für den Prozess sind 11 Verhandlungstage bis Ende April angesetzt.