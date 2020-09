Vor 25 Jahren wurde im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Goldberg in Sindelfingen eine Frau ermordet. Jetzt soll ein DNA-Vergleich vor dem Stuttgarter Landgericht die Lösung bringen.

Gegen den Verdächtigen, einen 70-jährigen Mann, beginnt nach einem DNA-Vergleich am Mittwoch der Prozess am Landgericht in Stuttgart. Der Mann sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Für den Prozess sollen auch zwei Zeugen aus den USA eingeflogen werden, die damals am Tatort und Mitglieder der US-Streitkräfte waren.

Verbesserte Auswertung der DNA-Spuren

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am späten Abend des 14. Juli 1995 das damals 35-jährige weibliche Opfer nahe der S-Bahn-Station Goldberg in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit mehreren Stichen in die Brust heimtückisch getötet zu haben.

Trotz intensiver Ermittlungsarbeit konnte bisher kein Tatverdächtiger gefunden werden. Die neuerliche Untersuchung einer damals gesicherten DNA-Spur mit verbesserter Technik begründet nach der Anklage nun den Tatverdacht gegen den Angeschuldigten.