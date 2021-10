Christoph Neuhaus mit Landes-Jazzpreis geehrt

Der Stuttgarter Gitarrist und Komponist Christoph Neuhaus ist am Abend mit dem Jazz-Preis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der mit 15.000 Euro dotierte Jazz-Preis wurde Christoph Neuhaus im Rahmen eines Konzerts im Wilhelma Theater in Stuttgart verliehen. Der Musiker wurde 1986 in Stuttgart geboren. Nach einer internationalen Ausbildung an den Musikhochschulen in Mannheim, Amsterdam und Basel und privaten Studien in New York City, wo er Unterricht unter anderem von Peter Bernstein erhielt, lebt und arbeitet Neuhaus seit 2012 wieder in seiner Heimatstadt Stuttgart. Kunststaatssekretärin Olschowski sagte anlässlich des Preisträgerkonzerts: "Christoph Neuhaus begeistert als außergewöhnlich vielseitiger Gitarrist und Komponist. Stilsicher und äußerst kreativ vereint er den Jazz mit Groove, Blues und Folkmusic."