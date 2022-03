Landeshauptstadt startet neue Kampagne für höhere Impfquote

per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart startet mit einem Bündel von Maßnahmen eine neue Corona-Impfkampagne. Dazu gehören etwa Plakate im öffentlichen Raum und Videos in den sozialen Netzwerken mit prominenten Gesichtern der Stadtgesellschaft. Zur Teilnahme an der Kampagne bereit erklärt haben sich unter anderem der Skater Phil Anderson für ein jüngeres Publikum und Stuttgarter Urgesteine wie der Fernsehkoch Vincent Klink oder Marietta Meguid aus dem Ensemble des Schauspiels Stuttgart. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sagte, mit der Kampagne solle die Stadtgesellschaft in ihrer Breite erreicht werden.