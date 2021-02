Die Landeshauptstadt beteiligt sich an einem Photovoltaik-Städtewettbewerb. Das hat der Ausschuss für Klima und Umwelt am Freitag beschlossen. Den Wettbewerb gewinnt die Stadt, die im Aktionszeitraum die meisten zusätzlichen Photovoltaikanlagen pro EinwohnerIn baut. Auf städtischen Gebäuden gibt es in Stuttgart bereits über 160 Anlagen. Die Stadt hat den Ausbau in den letzten Jahren vorangetrieben. Stuttgart verspricht sich Wettbewerbsvorteile durch das Förderprogramm Solaroffensive seit 2020. Bisher wurden über 120 Anträge von Mietern, Pächtern, Anlagebetreibern gestellt. Durch das Aktionsprogramm Klimaschutz „Stuttgart handelt“ stehen 2020 - 2023 rund 16 Millionen Euro für die Solaroffensive bereit.