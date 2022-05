Neubau für Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim übergeben

per Mail teilen

Die Landesanstalt für Bienenkunde kann ihren Neubau für Bienenkunde an der Universität Hohenheim beziehen. Er wurde heute durch Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und Wissenschaftssekretären Petra Olschowski übergeben.

Der Neubau ist ein Holz-Hybrid Bau mit Photovoltaik-Anlage und Grünflächen auf dem Dach und damit sowohl nachhaltig als auch innovativ. Das Land investierte 10,4 Millionen Euro. In dem Gebäude befinden sich Seminar wie Büroräume, aber auch Wachs - und Schleuderräume. Die Landesanstalt ist bundesweit bekannt für ihre Forschung rund um die Haltung der Honigbiene. Diese sei im Hinblick auf den Wandel hin zu einer insektenfreundlichen Agrarlandschaft wichtige denn je, so Staatssekretärin Olschowski.