In der Medius-Klinik in Nürtingen im Kreis Esslingen hat sich die Lage nach einem Corona-Ausbruch am vergangenen Wochenende wieder stabilisiert. Es liegen bisher auch keine Hinweise auf eine mutierte Variante des Virus vor. Auf einer chirurgischen Station der Klinik wurden am vergangenen Samstag außerhalb des Corona-Isolationsbereichs mehrere Corona-Infektionen festgestellt. Inzwischen konnte das Infektionsgeschehen erfolgreich eingegrenzt werden, die infizierten Patienten wurden in den Isolationsbereich verlegt. Nach aktuellem Stand wurden 14 Mitarbeitende und 16 Patientinnen und Patienten positiv auf das Virus getestet. Die Klinik hatte daraufhin keine weiteren Notfälle aufgenommen, geplante OPs abgesagt und ein Besuchsverbot erteilt. Bis endgültige Ergebnisse aus den Laboren vorliegen, gelten die verschärften Sicherheitsmaßnahmen weiter.