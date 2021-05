Die Situation in den Alb-Fils-Kliniken (Kreis Göppingen) ist weiterhin stark angespannt. Der Normalbetrieb ist deutlich eingeschränkt. Operationen werden verschoben, nur noch knapp die Hälfte der täglichen Operationen können derzeit durchgeführt werden. Die Intensivstationen mit den Covid-Patienten verschlingen alle Ressourcen. Die nächsten zwei Wochen werden extrem kritisch, heißt es von medizinischer Seite des Klinikums am Eichert. In der Klinik werden am Mittwoch neun Corona-Patienten beatmet.