Unbekannte Täter haben die Hinweisschilder einer KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) mit blauer Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Im KZ Vaihingen/Enz wurde in der Nazi-Zeit etwa 1.700 Menschen durch Zwangsarbeit und unmenschliche Lebensbedingungen getötet.