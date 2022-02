Kunstmuseum Stuttgart ist "Museum des Jahres 2021"

Das Kunstmuseum Stuttgart darf sich "Museum des Jahres 2021" nennen. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA begründete ihre Wahl am Montag in einer Mitteilung damit, dass das Haus am Stuttgarter Schlossplatz einen "besonders weit gespannten Blick auf die Kunstwelt" eröffne - von der klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für ein Museum in Deutschland. Die beiden vorherigen Träger des Titels "Museum des Jahres" waren das Folkwang-Museum in Essen (2019) und das Bauhaus-Museum in Dessau (2020). Die Stuttgarter werden mit der renommierten Auszeichnung auch für ihre Sammlungsschwerpunkte um das Werk von Otto Dix und Willi Baumeister gewürdigt.