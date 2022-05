Problem mit Mikroplastik auf der Kunststoffeisbahn?

An der neu eröffneten Kunststoffeisbahn in Ludwigsburg gibt es Kritik. Weil dort auf Eis statt auf Kunststoffplatten gefahren wird, entstehe Mikroplastik, warnt die Umweltschutzorganisation WWF. Denn die scharfen Kufen fräsen kleine Kunststofffäden aus dem Belag. Kritik kommt auch aus der Universität Stuttgart: Dieses Mikroplastik sollte nicht in die Umwelt gelangen, heißt es dort. Der Hersteller der Kunststoffeisbahn hält die entstehende Menge Mikroplastik im Vergleich mit der im Straßenverkehr für minimal. Er verweist auf die Vorteile beim Klimaschutz, da kein Wasser energieaufwändig gekühlt werden muss. In Ludwigsburg nimmt man das Thema ernst und versucht beispielsweise durch regelmäßiges Saugen zu verhindern, dass Mikroplastik nach draußen gelangt.