Seit diesem Wochenende feiert die Kunsthalle Stuttgart gleich doppelt Jubiläum: 100 Jahre Sammlung und 20 Jahre Ausstellungen im Kubus am Schlossplatz. Der Eintritt zur Sonderausstellung ist frei.

"Doppelkäseplatte" heißt jenes ungewöhnliche Lebensmittelbild von Dieter Roth im Kunstmuseum Stuttgart, in dem seit 1968 zwischen zwei Scheiben verschiedene Käsesorten sich zersetzen. "Doppelkäseplatte" heißt auch die Ausstellung , mit der das Haus nun gleich doppelt feiert: 100 Jahre Ausstellungen der städtischen Sammlung und 20 Jahre im Kubus zwischen großem und kleinen Schlossplatz mitten in Stuttgart. Seit diesem Wochenende läuft die Sonderausstellung, in der ausschließlich Werke aus der eigenen Sammlung gezeigt werden.

SWR Reporterin Sissy Hertneck sammelte erste Eindrücke am Eröffnungs-Wochenende:

Von der Villa Berg zum Schlossplatz mitten in Stuttgart

Ausgestellt in dem markanten gläsernen Museums-Würfel werden zahlreiche Ankäufe und Schenkungen der vergangenen Jahre. Sieben Themenräume sind zu sehen, sie zeigen die individuellen Handschriften der Kuratorinnen und Kuratoren des Museums. Neben dem Erinnern an vorige Domizile der Sammlung wie zunächst der Villa Berg in Stuttgart-Ost und dann dem Kunstgebäude Stuttgart ebenfalls am Schlossplatz geht es bei der Jubiläumsschau um die Entwicklung der Sammlung. Es geht um "Reifungsprozesse" und um die "Wahrnehmung und Geltung" der gesammelten Kunstwerke über die Jahrzehnte.

SWR Kulturjournalistin Silke Arning stellt die neue Schau im Kunstmuseum Stuttgart vor:

Jubiläumsausstellung mit großem Rahmen- und Begleitprogramm

Das ganze Frühjahr und den Sommer über wird die Schau zu sehen sein - die Finissage ist geplant für den 12. Oktober. Der Eintritt wird bis dahin frei sein. Begleitend zu der Jubiläumsausstellung ist ein Rahmen- und Begleitprogramm für viele Zielgruppen geplant: Neben Führungen und Konzerten, Theater-Aufführungen und Performances sind Diskussionspodien und Workshops geplant. Zudem gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche - sowohl für Schulklassen also auch Angebote zur Sommerferienzeit.