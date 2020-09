Im 21. Jahr der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg dreht sich alles rund um das Thema Musik. Zur Eröffnung am Freitag den 28. August, sind alle Figuren und Instrumente im Schlosspark aufgestellt.

Das Motto in diesem Jahr lautet: „Musik liegt in der Luft“. Passend zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven, findet man auf der Kürbisausstellung in diesem Jahr eine überlebensgroße Büste des Künstlers. Auch Fans der Rolling Stones kommen auf ihre Kosten.

Änderungen wegen Corona-Pandemie

An Eingängen und Engstellen gilt Maskenpflicht. Maximal 6000 Besucher dürfen momentan gleichzeitig ins Blühende Barock. Veranstaltungen wie Deutschlands größte Kürbissuppe oder die Kürbisregatta müssen ganz entfallen. "Alle Veranstaltungen, bei denen mit hohem punktuellen Besucherinteresse zu rechnen wäre, können leider nicht wie gewohnt stattfinden", erklärt Volker Kugel, Direktor des Blühenden Barock.

So wird beispielsweise das Riesenkürbisschnitzfestival nicht nur an einem Wochenende stattfinden, sondern es wird in jeder Woche ein Riesenkürbis geschnitzt werden. Auch für das Kürbiswiegen gibt es in diesem Jahr andere Voraussetzungen: "Alle Wiegemeisterschaften finden statt", versichert Volker Kugel. "Allerdings ohne Publikum."

Kulinarische Klassiker

Die gastronomischen Angebote sind über das Gelände verteilt, das soll garantieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Besucher finden hier die beliebten Klassiker wie Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne und Kürbiskuchen.

Kürbisvielfalt aus der Region

Die Kürbisse für die Ausstellung kommen erneut aus der Region – sie wachsen ganz in der Nähe der Kürbisausstellung auf den Feldern des Obsthofs Eisenmann in Marbach-Rielingshausen. Die Kürbisausstellung setzt wie jedes Jahr auf Vielfalt. Speisekürbisse, farbenfrohe Zierkürbisse, leuchtende Schnitzkürbisse und die vielseitig verwendbaren Kalebassenkürbisse sind zu sehen.

Ausstellung dieses Jahr länger als gewohnt

Die Ausstellung wurde in diesem Jahr bis zum 6. Dezember verlängert. Ab Halloween sind große Teile der Kürbisausstellung im Rahmen der Traumpfade am Abend auch beleuchtet.

Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg geht vom 28. August bis 6. Dezember 2020 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Genauere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite der Kürbisausstellung.