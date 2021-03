ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ist am Sonntag mit dem Barbara-Künkelin-Preis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) fand wegen Corona in besonderer Form statt. Dunja Hayali war nur per Video aus Berlin zugeschaltet. Publikum war in der Künkelin-Halle nur mit Abstand erlaubt. Die Preisverleihung konnte im Internet angeschaut werden. Laut Jury hat Hayali den Preis verdient, weil sie sich unter anderem gegen Ausgrenzung und rechte Provokateure stark macht. Zudem sei sie ein gesellschaftliches Vorbild. Eigentlich sollte die ZDF-Moderatorin den Preis schon im letzten Jahr erhalten. Doch wegen Corona-Beschränkungen fiel die Veranstaltung damals aus.