Kritische Infrastruktur im Rems-Murr-Kreis vorbereitet

Auch im Rems-Murr-Kreis hat die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 1.000 überschritten. Die kritische Infrastruktur sei vorbereitet, teilte das Landratsamt in Waiblingen mit. Es seien ausreichend PCR-Tests im Kreis vorhanden. In einem eigenen PCR-Testzentrum könnten vorrangig Tests für Schulen, Kitas und kritische Infrastruktur angeboten werden. Mit einem breiten Netzwerk an Testangeboten sei man gut gerüstet für die Omikron-Wand, so Landrat Richard Sigel. Auch wenn die Nachfrage nach Impfungen sinkt, sei man mit den geschaffenen digitalen Strukturen auch für eine mögliche vierte Impfung und die Umsetzung der Impfpflicht gut gerüstet. Allein von Dienstag auf Mittwoch wurden im Rems-Murr-Kreis mehr als 1.100 neue Corona-Fälle registriert.