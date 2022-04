Geht es in medizinischen Versorgungszentren nur um Profit?

Immer mehr Zahnarztpraxen in BW werden in medizinische Versorgungszentren (MVZ) umgewandelt. Kritiker warnen, dabei gehe es vor allem um Geld. Das schade auch den Versicherten.

Hans Schlepple muss sich im Gegensatz zu vielen anderen Zahnärztinnen und -ärzten keine Gedanken mehr darüber machen, wer einmal in seine Fußstapfen treten will. Der 65-Jährige hat seine Praxis in Münsingen (Landkreis Reutlingen) an Wolfgang Hörz verkauft. Auch er ist Zahnarzt, aber auch Investor aus Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen). In den letzten Jahren erwarb er insgesamt neun Zahnarztpraxen, darunter manche in der Region Stuttgart, aber auch in ländlichen Gegenden von Baden-Württemberg.

Hörz wandelte sie in medizinische Versorgungszentren (MVZ) um. In einer davon ist der Münsinger Zahnarzt Hans Schlepple nun angestellt. Investor Hörz sieht in den MVZ für Ärzte wie Schlepple einen großen Vorteil gegenüber der Selbstständigkeit als Zahnarzt.

"Der Benefit liegt ganz klar darin, dass sich die Zahnärzte auf ihre Arbeit konzentrieren können."

"Die müssen sich nicht mehr mit den Verwaltungsfragen beschäftigen: Wir übernehmen die Abrechnungsfragen und sie können sich rein auf das zahnmedizinische Behandeln konzentrieren", sagte Hörz.

Mehr als drei Mal so viele Versorgungszentren wie 2017

Hörz liegt mit seinen medizinischen Versorgungszentren voll im Trend: Denn aus 55 zahnärztlichen Versorgungszentren in Baden-Württemberg sind seit dem Jahr 2017 inzwischen 200 geworden. Doch viele Gesundheitsfachleute sind von medizinischen Versorgungszentren nicht begeistert, sondern sehen darin eine bedenkliche Entwicklung.

Kritikerinnen und Kritiker meinen allerdings, dass die Arbeit von Zahnärzten in solchen Zentren stärker als bei Berufskolleginnen und -kollegen mit einer eigenen Praxis darauf ausgerichtet sei, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. "Patientinnen und Patienten müssen den Ärzten, die sie aufsuchen, mit ihren Beschwerden vertrauen", sagte Peter Kolominsky-Rabas, Professor für öffentliche Gesundheit an der Uni Erlangen. Und dazu sei es erforderlich, dass der Arzt - oder der Behandelnde - nur den Patientinnen und Patienten verpflichtet ist und nicht Kapitalgebern, Rendite-Erwartungen oder sonstigen Strukturen, die dahinter stehen.

Wolfgang Hörz weist die Kritik zurück: Seine medizinischen Versorgungszentren seien nicht in erster Linie darauf ausgelegt, den Gewinn von zahnärztlicher Arbeit zu maximieren. Außerdem sei die Behandlungsqualität in den Zentren oftmals besser: "Bei uns steht die allgemeine Zahnheilkunde im Vordergrund, weil sie auf dem Land gar nicht spezialisiert im weitesten Sinne arbeiten können. Aber natürlich schaut man schon, dass man versucht, auch Leistungen anzubieten, die es dort vielleicht früher gar nicht gab", sagte Hörz, der selbst Zahnarzt ist.

Kritik: Zahnärzte in MVZ kosten die Kassen mehr

Kritikerinnen und Kritiker sind außerdem der Ansicht, Ärztinnen und Ärzte in medizinische Versorgungszentren verlangten für dieselbe Arbeit mehr von den Krankenkassen und damit von den Beitragszahlern, als das bei selbstständigen Zahnärztinnen und -ärzten der Fall sei. Auch Krankenkassenvereinigungen und Patientenverbände haben sich der Kritik angeschlossen. Peter Kolominsky-Rabas verweist bei diesem Thema auf Bayern: "Wenn Sie sich zum Beispiel Auswertungen im zahnärztlichen Bereich anschauen, die die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern publiziert hat, dann sehen Sie deutliche Abweichungen bei denselben Leistungen zwischen 'normalen Zahnarztpraxen' und denen, die von Kapitalgesellschaften betrieben werden."

Wenig Landärzte - und offenbar wenig Lust auf eine eigene Praxis

Dass aus immer mehr Zahnarztpraxen medizinische Versorgungszentren werden, könnte in Baden-Württemberg auch in Zukunft so weitergehen.

Zahnarzt Gerd Fahnenbruck hat noch niemanden gefunden, der seine Praxis übernehmen will. SWR

Denn die Suche nach Nachwuchs, der Lust auf eine eigenständige Praxis und damit die Selbstständigkeit hat, ist nach Angaben von Gerd Fahnenbruck schwer: Der 72-Jährige sucht nach eigenen Angaben bereits seit sechs Jahren nach einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin, die seine Praxis in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) übernehmen will. Bei der mangelnden Bereitschaft, Landarzt zu werden, spielt nach Ansicht von Fahnenbruck bei jungen Berufskolleginnen und -kollegen auch das Angestelltendasein eine Rolle:

"Der Hauptgrund ist die veränderte Familien- und Lebensplanung, die sie haben: Erst kommt die Familie und dann erst der Beruf. Dazu kommt noch die Work-Life-Balance."

Rund ein Drittel der Zahnärzte und Zahnärztinnen in Baden-Württemberg sind derzeit 56 Jahre oder älter, fast zehn Prozent arbeiten auch im Rentenalter weiter.