Krisengipfel zu neuer Flugroute bringt Aufschub

In Sachen neuer Abflugroute am Stuttgarter Flughafen soll die Fluglärmkommission erst im neuen Jahr eine Empfehlung abgeben. Das ist das Ergebnis eines Krisengipfels von Rathauschefs der betroffenen Gemeinden auf den Fildern mit Ministerpräsident Kretschmann. Man sei sich einig gewesen, dass die Lufthansa und die Deutsche Flugsicherung bei der nächsten Sitzung der Kommission Anfang November zunächst offene Fragen beantworten sollen, so eine Regierungssprecherin. Ursprünglich sollte die Kommission dann schon abstimmen und anschließend eine Empfehlung an das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung abgeben. Bei der neuen Abflugroute in Richtung Süden wären einige Kommunen weniger von Lärm belastet, andere aber mehr.