Kripo Ludwigsburg schließt Kinder als Brandstifter nicht aus

Die Polizei in Ludwigsburg hat offenbar Hinweise darauf, dass Kinder oder Jugendliche für einen Brand verantwortlich sein könnten, bei dem Mitte Dezember in Möglingen ein Pferd verendet ist. In der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg war es Ende vergangenen Jahres zu mehreren bislang ungeklärten Bränden gekommen. Teilweise wurden dabei Feuerwerkskörper eingesetzt. Am 11. Dezember hatte dann ein Pferdestall mit Scheune gebrannt. Ein Pferd konnte nicht mehr gerettet werden. Nach intensiven Ermittlungen schließt die Kriminalpolizei Ludwigsburg jetzt nicht mehr aus, dass Kinder oder Jugendliche dafür als Täter in Frage kommen – bittet aber weiterhin um sachdienliche Hinweise.