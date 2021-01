Mit einem vorgetäuschten Notruf haben zwei Männer in Renningen (Kreis Böblingen) versucht, die Polizei von sich abzulenken. Die 17 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter sollen in der Nacht auf Freitag zunächst versucht haben, Autos zu stehlen, so die Polizei. Als ein Anwohner die beiden bemerkte, flohen sie. Die Polizei fahndete umgehend mit mehreren Streifen und Polizeihunden nach den jungen Männern. Kurz darauf ging bei den Beamten ein dubioser Notruf ein. Ein Herr Metzger wollte demnach zwei verdächtige Personen in einer ganz anderen Richtung gesehen haben. Zwei Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber konnten aber niemanden finden. Die Beamten gehen davon aus, dass der falsche Notruf von den Verdächtigen kam. Die jungen Männer hatte sich zwischenzeitliche ein Taxi gerufen, dass sie zurück nach Stuttgart bringen sollte. Polizeikräfte positionierten sich in der Nähe. Als die Männer sich dem Taxi näherten, bemerkten sie die Beamten und versuchten erneut zu fliehen. Minuten später wurden sie festgenommen. Gegen das Duo wird nun wegen versuchten Diebstahls und eventuell auch wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt.