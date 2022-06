Kriminalprävention: Stadt zeichnet Projekte aus

Um weiterhin für Sicherheit in der Stadt zu sorgen, hat Stuttgart am Mittwoch Projekte mit dem Präventionspreis "Partner für Sicherheit" ausgezeichnet. Der erste Platz ging an den Stadtjugendring und die Landeszentrale für politische Bildung mit dem Projekttag "Was hat das alles zu bedeuten?!", der junge Menschen durch Information von Radikalisierung wie auch Polarisierung abhalten soll. Der zweite Preis ging an den Verein Kobra für "Power Child", ein Projekt, bei dem Kinder über die Gefahren von sexueller Gewalt aufgeklärt werden. Der dritte Platz ging an das Projekt "Nachtschwärmer", bei dem junge Menschen durch Sport für einen respektvollen Umgang sensibilisiert werden.