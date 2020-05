Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. An das zerstörte Stuttgart und die Schicksale der Menschen wird in mehreren Gedenkveranstaltungen erinnert.

Auch wenn der 8.Mai der offizielle Gedenktag für die Befreiung Deutschlands von der NS-Diktatur durch die Alliierten ist: Stuttgart ergab sich bereits schon Ende April 1945. Dramatische Szenen spielten sich zu Kriegsende ab. Dauer 3:29 min Erinnerungen an das Kriegsende in Stuttgart Heute erinnern sich vor allem Menschen, die damals noch Kinder oder Jugendliche waren, an die letzten Tage und Wochen des Krieges in Stuttgart. SWR-Reporter Martin Klein hat mit dreien von ihnen gesprochen. Franzosen marschieren im April 1945 ein Es waren französische Soldaten der 5. Panzerdivision, die damals über die neue Weinsteige in die Kernstadt vordrangen. Dort trafen sie auf Menschen, die zwischen Trümmern und Ruinen hausten: halb verhungert, verletzt oder von Bombenangriffen traumatisiert. Gedenken nach 75 Jahren Daran erinnert wird am Freitag in Stuttgart in einigen Veranstaltungen: Die Staatsoper macht mit, das katholische Stadtdekanat, die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, das Institut francais und der Württembergische Kunstverein. Mittags gibt es eine Ansprache des Stadtdekans, dazu Glockenmusik des Domorganisten. Um 13:30 Uhr blasen die Posaunen- und Trompetenklassen der Musikhochschule vom Turm herab. Eine Viertelstunde später singen Teile des Opernchores im Littmannbau den Titel des englischen Barockkomponisten Henri Purcell: "Why should men quarrel- Warum sollten sich die Menschen streiten?". Dauer 0:33 min Beißender Rauch in der zerbombten Stuttgarter Innenstadt Vor 75 Jahren ist für Stuttgart mit dem Einmarsch französischer Truppen der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Bei Bombenangriffen auf die Stadt starben Tausende. Der 92 -jährige Stuttgarter Ulrich Dietz erinnert sich an eine Stadt in Ruinen. Am 8. Mai kapitulierte Deutschland offiziell. Da war in Stuttgart bereits ein neuer, unbelasteter Rathauschef im Amt: Arnulf Klett. Mit ihm beginnt auch eine neue Zeitrechnung für Stuttgart.