Infolge des russischen Angriffskrieges ist fast alles teurer geworden. Viele Menschen in BW haben Angst, Rechnungen nicht zahlen zu können. Ein Besuch im Pfandleihhaus.

Vor zwei Wochen reichte das Geld nicht mehr, also entschloss Reiner Lothar Benz, 66, seinen Ehering wegzugeben. Er trug ihn zu einem Gründerzeitgebäude in der Stuttgarter Innenstadt, der Städtischen Pfandleihe. Draußen zeigen Schaufenster Uhren, Armreife, Musikinstrumente - Dinge, von denen sich Menschen getrennt haben, weil sie Geld brauchten. Drinnen bekommt Benz 140 Euro für den Schmuck, der ihn an seine Liebe erinnert.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges wachsen die Preise und damit die Sorgen der Menschen in Baden-Württemberg, Rechnungen nicht mehr zahlen zu können. In Pfandleihhäusern bekommen sie schnelles Geld gegen ein Faustpfand - wie Schmuck, Handtaschen oder ein Fahrrad. Dafür verlangen die Pfandleihen Zinsen und Verwaltungsgebühren. Zahlen Kundinnen und Kunden alles rechtzeitig zurück, können sie den beliehenen Gegenstand wieder mitnehmen. Wenn nicht, wird er versteigert. Das Geschäft zieht seit Beginn des russischen Angriffskrieges an.

Pfandleihe: Teure Kredite bei geringem Risiko Bei Krediten von Pfandleihhäusern komme man auf effektive Jahreszinssätze von 48 Prozent und mehr, teilt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit. Der effektive Jahreszins setzt sich dabei aus den reinen Zinszahlungen, die gesetzlich auf einen Prozent gedeckelt sind, und den zusätzlichen Kosten für die Verwahrung des Pfands zusammen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Zinsen und Gebühren gelten bis zu einem Darlehensbetrag von 300 Euro. Das ist laut Landeszentrale teurer als alle herkömmlichen Kredite. Auf der anderen Seite brauche man hier auch keine Schufaauskunft und ist den Kredit los, wenn man ihn nicht zurückzahlen kann, weil dann das Pfand verwertet wird. Bei einem Darlehen von 51 bis 100 Euro werden bei der Städtischen Pfandleihe in Stuttgart ein monatlicher Zinssatz von einem Prozent sowie eine monatliche Gebühr von 2,50 Euro fällig. Bei einem Ring, den man einen Monat lang gegen 200 Euro verpfändet, kommt man auf Zinsen und Gebühren von 4,50 Euro. Expertinnen und Experten empfehlen den Gang zum Pfandleihhaus nur dann, wenn alle anderen Kreditquellen erschöpft sind: wenn die Bank keinen Ratenkredit vergibt oder kein Dispositionskredit genutzt werden kann. Auch sollten Angehörige zunächst um Unterstützung gebeten werden.

Schmuck, Uhren und Fahrräder werden verpfändet

Die Stuttgarter Pfandleihe erinnert an den Kundenraum einer Bank. Hinter einer Theke mit Schaltern liegen Inseln aus Bürotischen verteilt. Darauf stapeln sich Schatullen mit Schmuck. In einer Ecke schützen schwere Scheiben den Kassenbereich.

Am diesem Mittwochmorgen ist eine Familie gekommen, um Schmuck zu verpfänden. Prüfend blickt eine Mitarbeiterin auf die Stempelung eines Armreifs, der den Feingehalt des Goldes angibt. Dann wiegt sie ihn, legt ihn in ein Röntgengerät, das die chemische Zusammensetzung feststellt. Für den Reif in 21 Karat Gold zahlt sie 240 Euro aus. Für alles zusammen bekommt die Familie ein Darlehen von 2.000 Euro. "Wir sprechen mit Kunden nicht darüber, warum sie herkommen. Am Anfang des Jahres, wenn die Rechnungen reinflattern, muss man nicht lange fragen", sagt die Mitarbeiterin. Die meisten Menschen bringen Schmuck, gefolgt von Uhren. Aber auch Musikinstrumente oder Fahrräder sind dabei.

Dann kommt Benz herein. Er ist zurück, um seinen Kredit zu begleichen und seinen Ring abzuholen. Er komme nicht oft, sagt er. Doch vor zwei Wochen ging es nicht mehr anders. Die Nebenkosten für die 48 Quadratmeter in Stuttgart-Zuffenhausen haben sich verdoppelt. Früher lud er zwei Tüten im Supermarkt voll. Heute reicht es gerade noch so für eine.

Um seinen Hals hat Benz einen Modeschal geschlungen. Unter seinem Pulli ragt ein Hemdkragen hervor. Früher war er selbstständig im Innenausbau, seine Visitenkarte trägt er heute noch im Geldbeutel. Dann lähmte 2018 ein Schlaganfall die rechte Seite seines Körpers. Die Bewegungen erlernte er wieder, doch eine Einblutung im Hirn stört das Gleichgewicht beim Gehen bis heute.

Pfandleihhaus: "Kundschaft aus allen sozialen Schichten"

An seine Arbeit war nicht mehr zu denken. Die Frau, die ihm mal den Ring an den Finger steckte, ging zurück nach Usbekistan. Geschieden haben sie sich nie.

Seitdem hält er sich mit dem An- und Verkauf von Musikequipment auf Ebay über Wasser.

Eine Kundin nimmt in einem Pfandleihhaus Bargeld entgegen. Laut dem Zentralverband des deutschen Pfandkreditgewerbes gibt es in Baden-Württemberg 22 Mitgliedsbetriebe. SWR

Im Nebenzimmer sitzt Jürgen Barth, Geschäftsführer des Stuttgarter Pfandleihhauses. Er zeigt auf eine Louis-Vuitton-Tasche, die eine Kundin vor Wochen dagelassen hat. "Wir haben Kundschaft aus allen sozialen Schichten", sagt er. Es gibt Menschen, die wollen eine Rolex abgeben, um eine andere teure Uhr zu kaufen. "Gerade Jüngere legen Wert auf Luxusgüter", sagt Barth. Und es gibt Menschen, die die steigenden Preise an den Rande der Armut treibt. Die geben her, was ihnen lieb und teuer ist. "Wir merken, dass die Nachfrage nach Geld seit vergangenem Sommer zugenommen hat."

Ängste vor Auswirkungen des Krieges

Die Sorge, in Armut zu rutschen, treibt viele Menschen in Baden-Württemberg um. "20 bis 25 Prozent unserer Telefonate drehen sich um Ängste", sagt Bernd Müller, Leiter der Katholischen Telefonseelsorge in Stuttgart. Das sei auch so gewesen, bevor Russland die Ukraine angriff. Doch nun würden viele dieser Ängste vom Krieg und dessen Folgen bestimmt, etwa von der Furcht vor Atomwaffen oder schlicht davor, die eigenen Rechnungen nicht mehr zahlen zu können.

"Keine Bank gibt mir einen Kredit"

Benz wirkt müde. Doch als er von seiner Arbeit mit Musikinstrumenten erzählt, reißt er die Augen weit auf. Manchmal kauft er Gitarren, die in die Jahre gekommen sind. Dann fängt er in seiner Wohnung an zu werkeln - tauscht die Elektrik aus, bereitet sie auf. Dann verkauft er sie weiter. Die Arbeit reicht meistens zum Leben, doch manchmal eben nicht. "Keine Bank gibt mir so einen Kredit", sagt Benz. Deshalb geht er manchmal zur Pfandleihe. Gerade hatte er wieder genug Geld, um sich seinen Ring zurückzuholen.

Telefonseelsorge: "Gut zuhören und da sein"

Bei Bernd Müller von der Katholischen Telefonseelsorge rufen manchmal Menschen an, die nicht mehr klar denken können. So groß scheint in manchen Situation die Furcht davor, zu verarmen. "Menschen in einem akuten Angstzustand versuchen wir, herauszuholen", sagt Müller. Manchmal helfe der Rat, sich im Hier und Jetzt wahrzunehmen - aus dem Fenster zu schauen, zu hören und zu riechen was da ist. Oft werden Risiken in der Situation überschätzt, sagt Müller. Er versuche dann, die Probleme rational zu besprechen: "Wir fragen nach Angehörigen, die vielleicht helfen können oder weisen auf Angebote wie die Schuldnerberatung hin", sagt er. Und bei vielen Menschen helfe es einfach, gut zuzuhören und da zu sein.

Anonyme und kostenlose Hilfe Wenn das Gefühl besteht, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder die aktuelle Lebenssituation ausweglos erscheint, bietet die Telefonseelsorge Deutschland - anonym, kostenlos und rund um die Uhr. Per Telefon: 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 und 116 123 Alle Infos unter telefonseelsorge.de.

Mehr als 90 Prozent der Kredite im Pfandleihhaus werden zurückgezahlt und die Gegenstände abgeholt. Der Rest wird versteigert. Dinge, auf die niemand geboten hat, bietet das Pfandleihhaus zum Verkauf an. Die Louis-Vuitton-Tasche wollte bei der Auktion kürzlich niemand haben, auch nicht die bemalten Porzellanfiguren oder die Teeglashalter, Modell "Russland".