Konzert der russischen Operndiva Anna Netrebko in Stuttgart auf der Kippe

Ein geplanter Auftritt von Anna Netrebko bei einem Open-Air-Konzert in Stuttgart sorgt für Kritik. Die russische Star-Sopranistin distanziere sich nicht klar vom russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) fordert in der Donnerstagsausgabe der "Stuttgarter Zeitung", dass Anna Netrebko "mit dem brutalen Kriegstreiber bricht". Das hat die Diva aber bisher nicht getan. Sie selbst hatte sich auf Instagram gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Gleichzeitig aber verwahrten sie und ihr Mann, der aserbaidschanische Tenor Yuziv Eyvazov, sich dagegen, politische Ansichten öffentlich zu machen. Sie sei Künstlerin und "keine Expertin für Politik".

Kritik an Nähe zu Wladimir Putin

Anna Netrebkos distanzloser Umgang mit dem Herrscher des Kreml und der Oligarchenclique um ihn herum, brachte der weltweit gefeierten Diva schon öfter Kritik ein. So soll die Opernsängerin aktiv den Wahlkampf von Wladimir Putin unterstützt haben. Zuletzt gab die Feier des 50. Geburtstages der Wahlwienerin im vergangenen Jahr Anlass zur Kritik. Anna Netrebko feierte ihn mit einer großen Gala im Kremlpalast. Geburtstagsgrüße gab es dabei auch vom russischen Präsidenten, verlesen vom Sprecher des Kreml Dmitri Peskow.

Die russische Opernsängerin Anna Netrebko und ihr Ehemann, der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/APA | Franz Neumayr

Bayerischer Staatsoper kündigt Engagement von Anna Netrebko

An der Bayerischen Staatsoper wäre Anna Netrebko demnächst in Giuseppe Verdis "Lady Macbeth" zu hören gewesen. Doch das Münchner Haus kündigte das Engagement der russischen Künstlerin. Sie habe zu wenig Distanz zu Wladimir Putin lautet die Begründung. Aus demselben Grund hatte die Stadt München kurz zuvor den Chef der Münchner Philharmoniker entlassen, den russischen Dirigenten Waleri Gergijew.

Anna Netrebko sagt Konzerte ab

Unterdessen hat die Diva reagiert und selbst Konzerte abgesagt - bis Ende März. Es sei keine Zeit für Musik, verkündet sie via Instagram. Betroffen davon war bisher ein Konzert am Mittwochabend in der Hamburger Elbphilharmonie. Das soll am 7. September dieses Jahres nachgeholt werden. Auch ein Konzert an der Mailänder Scala sagte sie ab, nachdem sich das Haus auch hier von Waleri Gergijew getrennt hatte.

Festspielhaus Baden-Baden will sich nach Gespräch entscheiden

Bei den Osterfestspielen im Festspielhaus Baden-Baden ist Anna Netrebko allerdings noch im Rennen. Am 13. April soll sie in Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern auftreten. Auf Anfrage hieß es am Donnerstag aus dem Festspielhaus, man warte noch ein Gespräch mit Netrebko ab, in dessen Verlauf sie die Gelegenheit habe, Fragen zu beantworten. Zuvor hatte auch das Festspielhaus Baden-Baden mitgeteilt, nach 24 Jahren die Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten des Mariinsky Theaters Waleri Gergijew einzustellen.

Findet das Konzert im September in Stuttgart statt?

Noch wird das Stuttgarter Konzert von der Agentur "c2concerts" als "absolutes Highlight des Klassikjahres 2022" beworben. Netrebko und ihr Ehemann Eyvazov, treten dabei gemeinsam auf und "tragen ihre Liebe auf die Bühne", heißt es dazu im Werbetext. Die Ticketpreise liegen zwischen 142 Euro und 292 Euro. Erwartet werden im Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart 4.000 Gäste. Auf SWR-Anfrage hieß es am Donnerstagnachmittag, man melde sich, wenn es eine Entscheidung gebe.