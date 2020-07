Um Konsequenzen zu ziehen aus den gewaltsamen Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt, braucht es aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein genaueres Bild von den Teilnehmern der Chaos-Nacht. Die Polizei vermeldete unterdessen Dienstag Ermittlungsfortschritte.

Mit der Information, wie viele der Beteiligten einen Migrationshintergrund haben, könne man erstmal nicht viel anfangen, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Mit solchen diffusen Begriffen sei nichts gewonnen. Es brauche präzisere Auskünfte. "Wenn das bestimmte Milieus sind, die jetzt aus Migranten-Communitys oder so kommen - das sind wichtige Dinge, mit denen kann man dann was anfangen." Er habe von der Polizei etwa erfahren, dass nicht wenige der jungen Männer "mit riesigen Schlitten" angefahren gekommen sind. Das weise auf bestimmte Strukturen und Milieus hin. Kretschmann sprach am Dienstag zudem von einem "Linksextremisten", der dabei gewesen sein soll.

13 Menschen mittlerweile im Gefängnis

Eineinhalb Wochen nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt sind mittlerweile 13 mutmaßliche Krawallmacher in Untersuchungshaft. Das teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstagnachmittag mit. Die Polizei habe fünf weitere Verdächtige im Alter zwischen 17 Jahren und 19 Jahren identifiziert, die an der Randale beteiligt gewesen sein sollen. Damit steigt die Zahl der Tatverdächtigen auf 37 Personen. Die Ermittlungsgruppe zähle inzwischen bis zu 117 Polizisten.

Polizeiaufmarsch in der Stuttgarter Innenstadt: Bei Kontrollen konnten die Polizisten zwei Verdächtige festgenommen, die im Zusammenhang mit den Krawallen stehen könnten. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Ausstattung der Polizei mit Schlagstöcken?

Bei verstärkten Polizeikontrollen in der Innenstadt am vergangenen Wochenende sprachen die Beamten 84 Platzverweise aus und leiteten 16 Straf- sowie fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) erwägt nun, mehr Polizisten im Land mit Schlagstöcken auszustatten: "Derzeit wird intensiv und umfassend geprüft, inwieweit eine Ausweitung des Mehrzweckeinsatzstocks, wie er bereits bei den Beweis- und Festnahmeeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz in Gebrauch ist, hierbei eine sinnvolle Ergänzung der bereits zur Verfügung stehenden Einsatzmittel sein kann."

Auch Gewerkschaft fordert bessere Ausstattung

Die Gewerkschaft der Polizei fordert als Konsequenz aus dem Krawall-Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt die Aufrüstung der taktischen Einheiten mit einem sogenannten Mehrzweckstock und eine Erschwerniszulage für Beamtinnen und Beamte. In einer Pressemitteilung heißt es weiter, wer die Werte unseres Zusammenlebens nicht akzeptiert und als Mob plündernd durch die Innenstadt zieht, muss nicht nur die Härte des Strafgesetzes zu spüren bekommen. Alternative Maßnahmen wie Videoüberwachung sowie Aufenthalts- und Alkoholverbote an bekannten Brennpunkten bezeichnet die Polizeigewerkschaft in der Erklärung als unzureichend.

Innenminister Strobl soll Bericht vorlegen

Um künftig gezielter agieren zu können, brauche es gutes Faktenwissen, das meint Ministerpräsident Kretschmann. Da dieses zu der Krawall-Nacht noch nicht vorliege, habe er seinen Innenminister Thomas Strobl um einen dezidierten Bericht bis spätestens nach der Sommerpause gebeten. Dann könne man qualifiziert urteilen. "Alles andere ist nur eine Animation zur Spekulation."