Kretschmann begleitet Glocken aus Esslingen zurück nach Polen

Erst Polen, dann Hamburg, später Esslingen: Mehrere Kirchenglocke beenden dieses Wochenende eine lange Irrfahrt - für Ministerpräsident Kretschmann eine Reise in die Vergangenheit.

Nachdem sie lange in Esslingen-Oberesslingen (Kreis Esslingen) zum Gottesdienst läutete, ist eine Kirchenglocke am Samstagmorgen wieder offiziell ihrer polnischen Heimatgemeinde Straszewo übergeben worden. Damit geht eine jahrzehntelange Odyssee der Glocke aus dem 18. Jahrhundert zu Ende. Denn die Nationalsozialisten ließen sie wie tausende andere Exemplare im besetzten Polen abhängen, um das Metall für den Kriegseinsatz zu verwenden.

Vom "Glockenfriedhof" nach Esslingen-Oberesslingen

Es kam allerdings nicht dazu, dass die Kirchenglocke während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen wurde. Stattdessen lagerte sie nach dem Zweiten Weltkrieg neben vielen anderen zunächst in Hamburg auf dem sogenannten "Glockenfriedhof". Da Polen inzwischen unter kommunistischer Herrschaft stand, lehnte es die für Norddeutschland zuständige britische Militärregierung ab, die Glocken wieder dorthin zurückbringen zu lassen.

Stattdessen wurden sie ab 1950 als sogenannte "Leihglocken" deutschen Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt. So landete die Glocke zusammen mit einer weiteren im Kirchturm der katholischen St. Albertus Magnus-Gemeinde in Esslingen-Oberesslingen. Nun wurde sie am Samstag schließlich wieder offiziell zurückgegeben.

Bischof Gebhard Fürst (2. v. l.) feiert mit polnischen Geistlichen die Rückgabe einer Kirchenglocke, die von den Nazis geraubt wurde. SWR Silke Gmeiner

Ähnlich erging es einer Glocke von 1704 aus dem polnischen Frombork (Frauenburg): Sie läutete jahrzehntelang in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) und wurde am frühen Samstagabend ebenfalls offiziell übergeben. Unter den Gästen war - wie bei der Übergabe am Morgen - auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), da er die Reise begleitet und zugleich einen persönlichen Bezug zu Frombork hat.

Kretschmann: Reise zu den Wurzeln der Familie

Kretschmanns Bruder Ulrich wurde in der Kirche von Frombork getauft, seine Eltern stammten aus dem übergeordneten polnischen Verwaltungsbezirk Ermland-Masuren. Dort kamen zwei ältere Geschwister Kretschmanns zur Welt, ein drittes Geschwisterkind starb auf der Flucht. Kretschmann wurde 1948 in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) geboren. Als Religionsbeauftragter der Landesregierung begleitet der Grünen-Politiker an diesem Wochenende die insgesamt drei Kirchenglocken auf ihrer Heimreise, die vom Bischof der Diözese Rottenburg Stuttgart Gebhard Fürst angeführt wird. Eine vierte wird später zurückgebracht.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann bei der Übergabezeremonie SWR Silke Gmeiner

"(Ich) freue mich, dass die Glocken wieder an den Ort ihrer Herkunft zurückkehren."

Aus "Leihglocken" werden "Friedensglocken"

Mit dem Projekt "Friedensglocken für Europa" will die Diözese Rottenburg-Stuttgart insgesamt rund 60 Glocken wieder an ihren Ursprungsort in Polen und Tschechien zurückbringen. Angesichts des Krieges in der nahegelegenen Ukraine bezeichnete Kretschmann das "Friedensglocken"-Projekt vor Journalisten am Samstag als Ausdruck der Sehnsucht der Völker nach Frieden.