Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Freilassung der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa gefordert. Kolesnikowa war am Montag in Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Auf Twitter schrieb Kretschmann, man habe den Schauprozess und das Urteil gegen Kolesnikowa mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen. Die systematische Unterdrückung der friedlichen Opposition sei nicht hinnehmbar. Wie EU und Bundesregierung fordert er deshalb die sofortige Freilassung Kolesnikowas. Die 39-Jährige hatte mehrere Jahre in Stuttgart gelebt. Kretschmann unterstrich die "vielfältigen Beziehungen" zu Kolesnikowa als Absolventin der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und ihre anschließende Tätigkeit als Dozentin.